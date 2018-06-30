В Министерстве иностранных дел еще раз призвали украинцев тщательно планировать свои путешествия за границу и внимательно выбирать туроператора. Об этом сообщает со ссылкой на Департамент консульской службы МИД Украины.

В распространенных (после того, как сотни украинских туристов не смогли вылететь из Туниса) рекомендациях говорится: “В связи с задержкой вылета нескольких сотен украинских туристов из Туниса и неспособностью туристического оператора кстати вернуть граждан Украины на Родину Министерство иностранных дел Украины повторно призывает граждан Украины, которые планируют путешествия за границу, принять во внимание следующие рекомендации:

тщательно планировать свои путешествия, учитывая обстоятельства, которые могут непредсказуемо возникнуть;

внимательно выбирать туроператора, получить от него полную информацию по действиям в случае чрезвычайной ситуации, контактные данные компаний и лиц, к которым круглосуточно можно обратиться в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств;

внимательно изучить условия контракта о предоставлении туристических услуг;

учитывать безопасность в стране, ситуацию в международных аэропортах, через которые будет осуществляться путешествие;

зарегистрироваться на веб-ресурсе Департамента консульской службы МИД Украины “Добровольная регистрация украинских граждан при путешествиях за границу („ДРУГ“ http://friend.mfa.gov.ua/#/), который является эффективным инструментом предупреждения, при необходимости — розыска и оказание содействия гражданам Украины в случае чрезвычайных событий за рубежом http://tripadvisor.mfa.gov.ua/

Если в международном аэропорту сложились непредвиденные обстоятельства, в МИД рекомендуют принять следующие меры:

безотлагательно установить и поддерживать связь с туроператором, авиаперевозчиком или их представителями в стране пребывания, соответствующими аэропортовыми службами, выяснить причину задержки (отмены) рейса, перспективы и пути решения вопроса, получить информацию о порядке размещения в гостинице, оказание медицинской и иной необходимой помощи;

информировать об актуальном состоянии ситуации родственников или знакомых в Украине;

безотлагательно позвонить на „горячую линию“ посольства или консульства в стране пребывания аэропорту, или на круглосуточную „горячую линию“ МИД: +38 044 238 16 57, адрес электронной почты [email protected] ”.

Также в заявлении добавляется, что: “Консульская служба МИД Украины, Посольство Украины в Тунисе, МЭРТ и Мининфраструктуры прилагают усилия, чтобы граждане Украины как можно скорее вернулись на Родину”.

Как сообщал украинские туристы не могут вылететь из Туниса домой.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира