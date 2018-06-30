В Министерстве иностранных дел
еще раз призвали украинцев тщательно планировать свои путешествия
за границу и внимательно выбирать туроператора.
Об этом сообщает со ссылкой на Департамент
консульской службы МИД Украины.
В распространенных (после
того, как сотни украинских туристов не смогли вылететь
из Туниса) рекомендациях говорится: “В связи
с задержкой вылета нескольких сотен украинских туристов
из Туниса и неспособностью туристического оператора
кстати вернуть граждан Украины на Родину Министерство
иностранных дел Украины повторно призывает граждан Украины, которые
планируют путешествия за границу, принять во внимание
следующие рекомендации:
- тщательно планировать свои путешествия, учитывая
обстоятельства, которые могут непредсказуемо возникнуть;
- внимательно выбирать туроператора, получить от него полную
информацию по действиям в случае чрезвычайной ситуации,
контактные данные компаний и лиц, к которым круглосуточно
можно обратиться в случае возникновения форс-мажорных
обстоятельств;
- внимательно изучить условия контракта о предоставлении
туристических услуг;
- учитывать безопасность в стране, ситуацию
в международных аэропортах, через которые будет осуществляться
путешествие;
- зарегистрироваться на веб-ресурсе Департамента консульской
службы МИД Украины “Добровольная регистрация украинских граждан при
путешествиях за границу („ДРУГ“ http://friend.mfa.gov.ua/#/),
который является эффективным инструментом предупреждения, при
необходимости — розыска и оказание содействия гражданам
Украины в случае чрезвычайных событий за рубежом
http://tripadvisor.mfa.gov.ua/
Если в международном аэропорту
сложились непредвиденные обстоятельства, в МИД рекомендуют
принять следующие меры:
- безотлагательно установить и поддерживать связь
с туроператором, авиаперевозчиком или их представителями
в стране пребывания, соответствующими аэропортовыми службами,
выяснить причину задержки (отмены) рейса, перспективы и пути
решения вопроса, получить информацию о порядке размещения
в гостинице, оказание медицинской и иной необходимой
помощи;
- информировать об актуальном состоянии ситуации
родственников или знакомых в Украине;
- безотлагательно позвонить на „горячую линию“ посольства
или консульства в стране пребывания аэропорту, или
на круглосуточную „горячую линию“ МИД: +38 044 238
16 57, адрес электронной почты [email protected] ”.
Также в заявлении добавляется,
что: “Консульская служба МИД Украины, Посольство Украины
в Тунисе, МЭРТ и Мининфраструктуры прилагают усилия,
чтобы граждане Украины как можно скорее вернулись
на Родину”.
Как сообщал украинские туристы
не могут вылететь из Туниса домой.
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