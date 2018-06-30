В Японии осуществили вторую за прошлый год попытку запустить первую в стране ракету частной разработки MOMO, однако та окончилась безуспешно. Об этом сообщает пресс-служба компании-разработчика Interstellar Technologies, передает УНН .

Пуск совершили из района города Таики на северном острове Хоккайдо. Ракета поднялась только на несколько десятков метро в воздух, затем из двигателя пошел черный дым. Когда ракета потерпела крушение, на стартовой площадке начался пожар из-за взрыва. В результате инцидента никто не пострадал, огонь кстати ликвидироавали.

Тейчас Interstellar Technologies устанавливает причины неисправности.

Как сообщал svodka.net ранее, американская компания SpaceX выиграла договор на отправку секретного спутника Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки на орбиту. Сумма контракта составляет 130 миллионов долларов.

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