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В Украине из-за непогоды обесточены 384 населенных пункта
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30.06.2018 08:48
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Обесточенными остались населенные пункты в Днепропетровской (157),
Киевской (104), Винницкой (33), Полтавской (26), Кировоградской
(15), Запорожской (14), Херсонской (12), Черкасской (10),
Николаевской (8) и Луганской (5) областях. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке 30 июня в Украине ожидаются дожди,
грозы и град Фото: ЕРА "В результате осложнения погодных условий
(гроза, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий
электропередач обесточены 384 населенных пункта в 10 областях", –
отметили в ГСЧС.По информации спасателей, по состоянию на утро
субботы обесточенными остались населенные пункты в Днепропетровской
(157), Киевской (104), Винницкой (33), Полтавской (26),
Кировоградской (15), Запорожской (14), Херсонской (12), Черкасской
(10), Николаевской (8) и Луганской (5) областях.Восстановлением
электроснабжения занимаются бригады облэнерго.30 июня в Украине
ожидаются дожди, грозы и град, сообщила синоптик Наталья
Диденко. Она отметила, что 30 июня в западных областях
Украины, а с 1 июля в большинстве областей Украины похолодает до
+18...+ 23 °C, на западе – кое-где до +14…+17 °C.
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