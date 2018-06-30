Обесточенными остались населенные пункты в Днепропетровской (157), Киевской (104), Винницкой (33), Полтавской (26), Кировоградской (15), Запорожской (14), Херсонской (12), Черкасской (10), Николаевской (8) и Луганской (5) областях. Этот материал можно прочитать и на украинском языке 30 июня в Украине ожидаются дожди, грозы и град Фото: ЕРА "В результате осложнения погодных условий (гроза, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 384 населенных пункта в 10 областях", – отметили в ГСЧС.По информации спасателей, по состоянию на утро субботы обесточенными остались населенные пункты в Днепропетровской (157), Киевской (104), Винницкой (33), Полтавской (26), Кировоградской (15), Запорожской (14), Херсонской (12), Черкасской (10), Николаевской (8) и Луганской (5) областях.Восстановлением электроснабжения занимаются бригады облэнерго.30 июня в Украине ожидаются дожди, грозы и град, сообщила синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что 30 июня в западных областях Украины, а с 1 июля в большинстве областей Украины похолодает до +18...+ 23 °C, на западе – кое-где до +14…+17 °C. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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