По словам вице-премьер-министра Украины Павла Розенко, повышение размера пенсий украинцам будет зависеть от доходов Пенсионного фонда. Розенко: Если это больший ресурс – будет один вариант, если меньший – другой Фото: kmu.gov.ua "Наиболее остро сегодня вопрос для" чернобыльцев", и нужно учесть одну из главных проблем пенсионной реформы. Очень малую прибавку к пенсии получили люди с большим трудовым стажем 35-45 лет, но малой заработной платой ... Мы работаем, и президент обращался к правительству, и глава правительства это обещал, что все-таки вопрос большого стажа и маленькой зарплаты должен быть пересмотрен. И я знаю, что Минсоцполитики сейчас готовит соответствующие расчеты и предложения, и, на мой взгляд, это вопрос очень болезненный. Но не наша власть виновата в том, что люди тогда получали минимальную зарплату. Однако мы не можем пройти мимо этой проблемы, и все-таки нужно этот вопрос учесть и сделать для этих людей какую-то отдельную программу", – сказал Розенко.По его словам, прибавка к пенсиям зависит от наличия ресурса. "Если это больший ресурс – будет один вариант, если меньший – другой", – добавил вице-премьер.На вопрос, найдутся ли все же средства для повышения пенсий, Розенко ответил: "Думаю, что да"."Мы видим положительную динамику поступлений в Пенсионный фонд. Мы получили 3 млрд дополнительно в Пенсионный фонд по сравнению с тем, что планировали . Тоже будет многое зависеть от того, удастся ли повысить минимальную зарплату до 4 тыс. 200 грн. Все-таки это даст еще дополнительный ресурс в Пенсионный фонд Украины. И вот аккумулировав все эти ресурсы, я надеюсь, что в конце года мы будем иметь довольно денежных поступлений в Пенсионный фонд Украины, чтобы без инфляции, без увеличения дефицита в Пенсионном фонде все-таки сделать какие-то дополнительные пенсионные программы", – сказал Розенко.11 октября 2017 года пенсионная реформа вступила в силу. По данным Минсоцполитики, с 1 октября пенсии пересчитали для 10,2 млн человек с учетом индивидуальных показателей их заработка и страхового стажа. Средний размер доплат составил 560 грн.С 1 июля минимальная пенсия поднимется до 1435 грн в связи с повышением прожиточного минимума. Розенко заявлял, что это повышение коснется около 1 млн украинцев. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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