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Розенко заявил, что пенсии могут повысить для людей с большим трудовым стажем, но низкой зарплатой
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30.06.2018 08:55
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По словам вице-премьер-министра Украины Павла Розенко, повышение
размера пенсий украинцам будет зависеть от доходов Пенсионного
фонда. Розенко: Если это больший ресурс – будет один вариант, если
меньший – другой Фото: kmu.gov.ua "Наиболее остро сегодня вопрос
для" чернобыльцев", и нужно учесть одну из главных проблем
пенсионной реформы. Очень малую прибавку к пенсии получили люди с
большим трудовым стажем 35-45 лет, но малой заработной платой ...
Мы работаем, и президент обращался к правительству, и глава
правительства это обещал, что все-таки вопрос большого стажа и
маленькой зарплаты должен быть пересмотрен. И я знаю, что
Минсоцполитики сейчас готовит соответствующие расчеты и
предложения, и, на мой взгляд, это вопрос очень болезненный. Но не
наша власть виновата в том, что люди тогда получали минимальную
зарплату. Однако мы не можем пройти мимо этой проблемы, и все-таки
нужно этот вопрос учесть и сделать для этих людей какую-то
отдельную программу", – сказал Розенко.По его словам, прибавка
к пенсиям зависит от наличия ресурса. "Если это больший
ресурс – будет один вариант, если меньший –
другой", – добавил вице-премьер.На вопрос, найдутся ли все же
средства для повышения пенсий, Розенко ответил: "Думаю, что да"."Мы
видим положительную динамику поступлений в Пенсионный фонд. Мы
получили 3 млрд дополнительно в Пенсионный фонд по сравнению с тем,
что планировали . Тоже будет многое зависеть от того, удастся ли
повысить минимальную зарплату до 4 тыс. 200 грн. Все-таки это даст
еще дополнительный ресурс в Пенсионный фонд Украины. И вот
аккумулировав все эти ресурсы, я надеюсь, что в конце года мы будем
иметь довольно денежных поступлений в Пенсионный фонд Украины,
чтобы без инфляции, без увеличения дефицита в Пенсионном фонде
все-таки сделать какие-то дополнительные пенсионные
программы", – сказал Розенко.11 октября 2017
года пенсионная реформа вступила в силу. По данным
Минсоцполитики, с 1 октября пенсии пересчитали для 10,2 млн
человек с учетом индивидуальных показателей их заработка и
страхового стажа. Средний размер доплат составил 560 грн.С 1 июля
минимальная пенсия поднимется до 1435 грн в связи с повышением
прожиточного минимума. Розенко заявлял, что это повышение
коснется около 1 млн украинцев.
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