Пожар на 170 гектарах пшеничного поля произошел близко села Рубановка Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины. Возгорание пшеницы на корню на площади 170 га на поле в 314 га произошло 29 июня около 1:50. Пожар ликвидирован работниками фермерского хозяйства. Подразделения ГСЧС к тушению не привлекались. Причина пожара устанавливается. При этом спасатели сообщили, что 30 июня - 2 июля в большинстве районов Херсонской области сохранится самый высокий уровень пожароопасности. Добавим, как сообщают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях. Напомним, около недели назад на Запорожье сгорело почти 100 га пшеничного поля. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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