|Пресс-секретаря Белого дома выгнали из ресторана из-за Трампа
|24.06.2018 16:39
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В субботу, 23 июня, в США выгнали пресс-секретаря Белого Дома Сару Сандерс из ресторана Red Hen в Лексингтоне, штат Вирджиния. Об этом Сандерс сообщила на своей странице в Twitter.
Она отметила, что причиной инцидента стал тот факт, что она работает на Дональда Трампа.
"Прошлым вечером хозяин Red Hen в Лексингтоне, штат Вирджиния, сказала мне покинуть заведение, потому что я работаю на президента США, и я вежливо ушла. Ее действия говорят о ней гораздо больше, чем обо мне. Я всегда стараюсь относиться к людям, в том числе к тем, с кем я не согласна, с уважением и буду продолжать поступать так же", - написала Сандерс.
Издание The Hill приводит комментарий официанта ресторана, который пытался обслужить Сандерс. На своей странице в
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