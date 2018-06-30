За прошедшие сутки, 29 июня, российские оккупационные войска 34 раза прибегли к прицельному огню по позициям операции Объединенных сил, 8 из которых – из тяжелого вооружения. Как сообщили в пресс-службе штаба ООС, в результате вражеских обстрелов ранены двое украинских военных.

Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ врагу. По данным разведки, трое боевиков российских оккупационных войск уничтожены, двое ранены.

На Луганском направлении враг обстрелял из танка защитников Новотошковского. Также под вражеским огнем из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов находились украинские позиции в районе Крымского. Вечером в районе Светлодарской дуги боевики из гранатометов, БМП и крупнокалиберных пулеметов обстреляли защитников Светлодарска, Новозвановки и Травневого.

В течение дня горячее только было на Горловском направлении. Бои шли вокруг населенного пункта Луганское. Противник использовал гранатометы, стрелковое оружие и запрещенные Минскими договоренностями 82-мм минометы. Также на этом направлении враг обстрелял из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов наши позиции возле населенного пункта Новгородское.

В районе оккупированного Донецка враг обстреливал из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия наши позиции в районе населенных пунктов Марьинка, Пески, Авдеевка, Верхнеторецкое и Новомихайловка, а в районе Невельского зафиксирована работа вражеского снайпера. На Мариупольском направлении враг продолжал вести огонь по нашим позициям с применением оружия, которое должно быть отведено на определенные Минскими договоренностями расстояния. Так, враг провоцировал защитников Бердянского и Гнутово огнем из минометов калибром 120 мм. Под огонь боевиков попали также позиции ООС в районе населенных пунктов Водяное, Лебединское, Павлополь и Широкино.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск в 2 раза открывали огонь по нашим позициям с подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе населенных пунктов Марьинка и Гнутово.

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