Из-за непогоды в пятницу и субботу в Украине были обесточены 384 населенных пункта в 10 областях. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

"29-30 июня в результате осложнения погодных условий (гроза, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 384 населенных пункта в 10 областях, а именно: Днепропетровская - 157 н.п., Киевская - 104 н.п., Винницкая - 33 н.п., Полтавская - 26 н.п., Кировоградская - 15 н.п., Запорожская - 14 н.п., Херсонская - 12 н.п., Черкасская - 10 н.п., Николаевская - 8 н .п. и Луганская - 5 н.п. ", - сообщили в ведомстве.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго, добавили спасатели.

Кроме того указано, что в результате интенсивных осадков и порывов ветра в отдельных областях зафиксированы случаи подтопления и повреждения объектов жилой и социальной сферы.

Напомним, в Ивано-Франковской области из-за молнии травмированы две женщины.

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