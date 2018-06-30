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А як же Кейт? Популярна модель закохалася у принца Вільяма
30.06.2018 09:07
Нещодавно закінчився офіційний тур принца Вільяма країнами Близького Сходу. Герцог Кембриджський побував в меморіальному комплексі історії Голокосту Яд Вашем в Єрусалимі, поклав вінок до Стіни пам'яті та був запрошений на аудієнцію з президентом Реувеном Рівліном. Увечері Вільям відвідав садову вечірку в резиденції британського посла, на яку була також запрошена відома модель Бар Рафаелі.

Для офіційного заходу дівчина обрала червону сукню від Victoria Beckham.

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Примітно, що на вечорі зірці вдалося не тільки познайомитися, але й поспілкуватися з принцом. Після невеликого діалогу Бар поділилася з журналістами враженнями з журналістами:

"Він дуже-дуже чарівний. На мою думку, і він, і його брат Гаррі виглядають відмінно, обидва симпатичні. Але Вільям найкрасивіший принц в світі!", - розповіла Рафаелі.

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