|А як же Кейт? Популярна модель закохалася у принца Вільяма
|30.06.2018 09:07
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Для офіційного заходу дівчина обрала червону сукню від Victoria Beckham.
Примітно, що на вечорі зірці вдалося не тільки познайомитися, але й поспілкуватися з принцом. Після невеликого діалогу Бар поділилася з журналістами враженнями з журналістами:
"Він дуже-дуже чарівний. На мою думку, і він, і його брат Гаррі виглядають відмінно, обидва симпатичні. Але Вільям найкрасивіший принц в світі!", - розповіла Рафаелі.
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