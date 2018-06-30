Нещодавно закінчився офіційний тур принца Вільяма країнами Близького Сходу. Герцог Кембриджський побував в меморіальному комплексі історії Голокосту Яд Вашем в Єрусалимі, поклав вінок до Стіни пам'яті та був запрошений на аудієнцію з президентом Реувеном Рівліном. Увечері Вільям відвідав садову вечірку в резиденції британського посла, на яку була також запрошена відома модель Бар Рафаелі.



Для офіційного заходу дівчина обрала червону сукню від Victoria Beckham.







Примітно, що на вечорі зірці вдалося не тільки познайомитися, але й поспілкуватися з принцом. Після невеликого діалогу Бар поділилася з журналістами враженнями з журналістами:



"Він дуже-дуже чарівний. На мою думку, і він, і його брат Гаррі виглядають відмінно, обидва симпатичні. Але Вільям найкрасивіший принц в світі!", - розповіла Рафаелі.







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