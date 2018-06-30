У побережья Ливии загорелась и перевернулась лодка с мигрантами, в результате чего около 100 человек пропали без вести, сообщает АFР .

Возле побережья Ливии загорелась и перевернулась лодка, в которой находились приблизительно 120 мигпнтов. Спустя несколько часов после отправления из Гарабулли, восточнее Триполи. Отмечается, что на лодке произошел взрыв.

Всего на надувной лодке находились около 120 мигрантов, включая граждан Марокко и Йемена.

Спасателям удалось вытащить 16 человек, однакосреди пропавших без вести двое младенцев и трое детей до 12 лет.

Как сообщал svodka.net ранее, в Вашингтоне арестовали 575 женщин на сидячей акции протеста против иммиграционной политики президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Среди них оказалась и известная актриса Сьюзан Сарандон.

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