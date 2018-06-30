Похудеть к лету наверняка мечтает каждая девушка. Однако, многие более активно начинают свои занятия, когда летние дни уже наступили.

Ни для кого не секрет, что заставить себя тренироваться и выкладываться на полную в жаркие дни - очень нелегкая задача, и для того, чтобы занятия фитнесом проходили эффективно, несмотря на высокую температуру воздуха, нужно взять на вооружение парочку простых правил, пишет со ссылкой на .

Эксперты считают, что не стоит пренебрегать хорошей физической формой, особенно в сезон купальников.

И первое, на что стоит обратить внимание - свежий воздух.

Наличие прохладного и свежего воздуха – 50% успешной тренировки. Для того, чтобы не вредить себе и своему здоровью, во время фитнеса дышать нужно свободно. Поэтому, выбирая спортзал летом, обрати внимание на наличие кондиционера и хорошей вентиляции.

Правильная одежда

На летнюю тренировку стоит надевать минимум одежды. Очень важно, чтобы спортивная форма была из натуральных материалов. В противном случае, тебе будет слишком жарко и работоспособность значительно снизится.

Занимайся утром

Когда на улице лето, ближе к полудню солнце становится беспощадным. Лучшее время для фитнеса в таком случае – раннее утро или поздний вечер. В такое время, солнце не оказывает негативного воздействия и воздух не такой горячий. Конечно, ранние тренировки в наше время — нечто из области фантастики, а вот вечером - самое то.

Дыши!

Ни на миг не стоит забывать о правильном дыхании и сердцебиении. На современных кардиотренажерах есть датчик, который показывает пульс, следовательно его легко проконтролировать. Если во время тренировки ты почувствуешь головокружение или слабость, то лучше немедленно прекратить заниматься и обратиться за помощью.

Водный баланс

В жару организм требует много воды. Чтобы избежать проблем с водным балансом и повысить эффективность, старайся выпивать по несколько глотков воды каждые 10-15 минут в течении всей тренировки.

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