Кроме того, на саммите ЕС было принято решение о дальнейших мерах по борьбе с контрабандой мигрантов и остановке их потока.

Совет Европейского Союза решил продлить экономические санкции против России на 6 месяцев. Такое сообщение опубликовано на страници Совета ЕС в Твиттере.

«Лидеры ЕС договорились о продлении срока действия экономических санкций против России на 6 месяцев», – сказано в сообщении.

Кроме того, на саммите ЕС было принято решение о дальнейших мерах по борьбе с контрабандой мигрантов и остановке их потока.

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