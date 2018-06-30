|Совет ЕС продлил санкции против России
|30.06.2018 09:10
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Кроме того, на саммите ЕС было принято решение о дальнейших мерах по борьбе с контрабандой мигрантов и остановке их потока.
Совет Европейского Союза решил продлить экономические санкции против России на 6 месяцев. Такое сообщение опубликовано на страници Совета ЕС в Твиттере.
«Лидеры ЕС договорились о продлении срока действия экономических санкций против России на 6 месяцев», – сказано в сообщении.
Кроме того, на саммите ЕС было принято решение о дальнейших мерах по борьбе с контрабандой мигрантов и остановке их потока.
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