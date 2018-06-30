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Совет ЕС продлил санкции против России
30.06.2018 09:10

Кроме того, на саммите ЕС было принято решение о дальнейших мерах по борьбе с контрабандой мигрантов и остановке их потока.

 

Совет Европейского Союза решил продлить экономические санкции против России на 6 месяцев. Такое сообщение опубликовано на страници Совета ЕС в Твиттере.

«Лидеры ЕС договорились о продлении срока действия экономических санкций против России на 6 месяцев», – сказано в сообщении.

Кроме того, на саммите ЕС было принято решение о дальнейших мерах по борьбе с контрабандой мигрантов и остановке их потока.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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