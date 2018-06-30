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Трамп о признании Крыма российским: Посмотрим
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30.06.2018 09:11
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Глава Белого дома Дональд Трамп подчеркнул, что аннексия Россией
украинского Крыма произошла при президентстве Барака Обамы. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Трамп: Обама
допустил исключение России из "Большой восьмерки" за аннексию Крыма
Фото: ЕРА Комментируя предстоящие переговоры с президентом России
Владимиром Путиным, Трамп подчеркнул, что намерен обсудить
ситуацию в Украине и в Сирии, а также тему вмешательства РФ в
американские выборы. По его словам, "мир, вероятно,
ожидает деэскалация".Он добавил, что может говорить с Путиным
на темы, "которые были упущены при [бывшем] президенте [Бараке]
Обаме".Трамп подчеркнул, что Обама "допустил" исключение России из
"Большой восьмерки" за аннексию Крыма. На вопрос, признают ли США
претензии РФ на украинский полуостров, президент США ответил:
"Посмотрим".По данным The Globe and Mail, аналогичным образом Трамп
отреагировал на вопрос о продлении США санкций против российских
компаний и бизнесменов. "Мы посмотрим на действия России", –
заявил американский президент.Переговоры лидеров США и
РФ состоятся 16 июля в Хельсинки.Вице-президент США Майк Пенс
отмечал, что Трамп намерен обсудить с
Путиным вмешательство Кремля в президентские выборы в США в
2016 году, военное набег РФ в Украину, войну в Сирии, а также
экономические отношения Соединенных Штатов и России.При этом
советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон
признавался, что Белый дом не ожидает конкретных
результатов от встречи.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий
Песков заявил 29 июня, что Путин на встрече с Трампом "будет готов
еще раз повторить" о невмешательстве России в выборы в США,
если тема будет поднята американской стороной.Россия
аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских
воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года.
Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и
большинством стран мира.
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