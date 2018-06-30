В результате выпадения осадков в виде дождя, кое-где очень сильного, 28 июня на территории отдельных районов Ивано-Франковской области отмечались подтопления жилых и административных зданий, приусадебных участков, территорий и сельскохозяйственных угодий. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС в области, передает .

"Всего подтоплено 202 жилых здания, 8 подвальных помещений ж/д, 20 придомовых территории ж/д, 1 насосное помещение предприятия НГДУ "Долина нефтегаз", 1 здание трансформаторной подстанции Ивано-Франковского РЭС, 40 приусадебных участков, 35 га сельскохозяйственных угодий, повреждено 14 км дорог местного значения, повреждено 3 моста, соединяющих сельские местные дороги с частными приусадебными участками", – говорится в сообщении.

По состоянию на 6:00 30 июня наблюдались подтопления в городе Калуш, поселках Богородчаны и Рожнятов, Городенковском, Долинском, Снятынском районах, на территории Болеховского МГ и в Киеве.

"К проведению работ по откачке воды привлечены 13 единиц техники и 58 человек личного состава подразделений Управления ГСЧС в области, которыми откачан более 700 куб. воды. Остаются частично подтоплены отдельные подвальные помещения жилых домов", – отметили в ГСЧС.

В районах области работают мобильно-оперативные группы территориальных подразделений Управления ГСЧС в области. Для координации действий по ликвидации последствий непогоды в Управлении ГСЧС в области работает оперативная группа.

Кроме того, на территориях подтопленных населенных пунктов работают комиссии органов местного самоуправления по уточнению размеров нанесенного ущерба.

Напомним, в Луганской области в результате неблагоприятных погодных условий и прохождения грозового фронта были повреждены линии электропередач и крыши жилых домов, а также повалены деревья.

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