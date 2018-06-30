Вследствие осложнения погодных условий 29-30 июня срабатывания системы защиты линий электропередач в Украине обесточены 384 населенных пункта в 10 областях.

Данную информацию сообщили в пресс-центре Государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуаций, передает агентство УНИАН.

Больше только пострадали жители Днепропетровской и Киевской области, там без света остаются 157 и 104 населенных пункта соответственно.

Также от непогоды пострадали Винницкая область – обесточены 33 населенных пунктов, Полтавская – 26 н.п., Кировоградская – 15, Запорожская – 14, Херсонская – 12, Черкасская – 10, Кировоградская – 8, Луганская – 5 населенных пунктов. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

В результате интенсивных осадков и порывов ветра в отдельных областях зафиксированы случаи подтопления и повреждения объектов жилищной и социальной сферы.

В Днепропетровской области повреждены крыши четырех жилых домов и здания детского лагеря, повалены около 150 деревьев, повреждено 6 легковых автомобилей.

В четырех районах Львовской области подтоплены 60 приусадебных участков, 25 жилых домов и 6 подвалов жилых домов. Повреждены две дороги местного значения.

В восьми районах Ивано-Франковской области были подтоплены 202 частных жилых дома, 40 приусадебных участков, повреждено 14 км дорог местного значения.

Местными органами власти принимаются меры по оказанию помощи населению и ликвидации последствий непогоды.

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