Как будет работать новая система территориальной обороны в Украине и с какими трудностями приходится справляться? решил разобраться в нюансах грядущих изменений, передает .

Что предлагают?

В идеале новая концепция территориальной обороны может обеспечить хорошо обученным кадровым резервом в случае атаки со стороны России. Или любого другого государства.

Старая система, которая существовала до 2014 года, когда в каждом регионе страны было по одному батальону теробороны, сразу же показала свою несостоятельность. Неразбериха, плохая подготовка и отсутствие взаимопонимая с прикомандированными к батальонам офицерами , показало, что систему нужно менять.

Официальный процесс был запущен в июне 2016 года, когда президент подписал хитрый оборонный бюллетень, в котором на ближайшее десятилетие закладывались направления военной реформы украинских вооруженных сил под стандарты .

С тех пор правительство Украины выпустило постановление о системе территориальной обороны, а в 2017 году один из проектов закона даже вынесли на рассмотрение парламента,. но тогда он провалился.

Судя по словам секретаря Александра Турчинова, вскоре в парламент должны подать новый проект закона. Пока что он дорабатывается , но уже заявил, что благодаря этой системе страна превратится в "настоящую крепость".

Структура

По словам Секретаря Украины, в каждой области по проекту Генштаба создаются бригады территориальной обороны и отдельные резервные подразделения Нацгвардии и пограничников.

Похоже на то, что территориальная оборона будет состоять из трех уровней. Низовой уровень создадут из гражданских-добровольцев, которые будут жить своей обычной жизнью, но раз в несколько месяцев выезжать на сборы.

Во вторую группу попадут люди в возрасте от 20 до 35 лет, прошедшие срочную службу, но по каким-то причинам не воевавшие на фронте. Они станут резервистами первой очереди.

Третий уровень - украинцы от 35 до 55 лет, которые служили в армии или охотно изъявили желание вступить в отряды территориальной самообороны. Из них сформируют запас второй очереди.

За что будут отвечать

Бросать отряды территориальной обороны против обученной армии - никто не планирует. В случае военного положения такие батальоны заменяют в городах выходящие на фронт части Национальной гвардии, несут охрану объектов инфраструктуры, стратегических мостов, занимают внутренние блокпосты, борются с диверсионными-разведывательными группами противника и незаконными вооруженными формированиями. Пока их функционал, который регулируется законом от 1991 года, расширять не планируют.

Впрочем, сами участники теробороны говорят, что не против возложить на себя дополнительные задачи.

"Мы не хотим повторения 2014 года. Поэтому предлагаем создать в тербатах специальные подразделения, которые будут отслеживать информационный фон в пограничных городах. Если мы заметим, что выступления против власти явно инициированы извне, то можем сами погасить ситуацию, не дожидаясь подразделений Нацгвардии", - рассказал нам демобилизованный АТОшник Денис Майданов.

У кого будет оружие

Это один из самых болезненных вопросов, который вызывал наибольшие споры между военными, ветеранами и общественными активистами. Последние настаивали на том, чтобы Украина перенимала опыт Швейцарии, где каждый участник теробороны подписывает договор резервиста и может хранить оружие у себя в сейфе.

"Мы считаем, что такой вариант будет самым удобным. Склад могут захватить, сжечь и т.д. С военкоматом та же история. Говорить о какой-то секретности смешно, поскольку информация от наших военных утекает постоянно. То есть враг может заранее узнать, где мы храним оружие и захватить его. А какой тогда смысл в подготовке? Если же оружие будет хранится у нас, то мы будем приезжать на места уже вооруженными. Сэкономим время и точно избежим неразберихи", - рассказал ветеран АТО Иван Савельев.

В настаивали на том, чтобы все оружие хранилось в военкоматах и выдавалось лишь при необходимости. Похоже, что в итоге сошлись на компромиссном варианте: оружие домой не выдадут, но и хранить в одном месте не будут, а распределят по разным точкам, чтобы избежать повторения ситуации 2014 года, когда захват диверсантами противника одного здания - парализовал все силовые структуры города.

Какие еще проблемы

Из разговоров с резервистами стало понятно, что сейчас главная проблема - это подготовка. Проведение военных сборов штука очень затратная. Нужно найти деньги на питание, обеспечить транспорт, компенсировать зарплаты и т.д. Денег на это не хватает.

"Сборы - отличная штука. Но многие из тех, кто приписан к нашему подразделению территориальной обороны, в них не участвует. И людей тоже можно понять. Если уж заниматься, то делать это с толком, а не добираться на автобусе до полигона, где тебе даже не дадут нормально поупражняться в стрельбе. Потому что патронов нет. Такое тоже было", - рассказал один из участников.

Перенимаем опыт соседей

Украина явно решила пойти по пути соседей - Польши, Латвии, Литвы и Эстонии. И это логично. Чисто из финансовых соображений мы не можем себе позволить превзойти Россию по числу бойцов или вооружения, следовательно должны бить агрессора не количеством, а качеством: оружия, действующих воинов и резервистов.

Так что создание отрядов территориальной обороны - абсолютно верный шаг. Главное, чтобы все задуманное на бумаге удалось реализовать на практике. С этим у Украины до сих пор возникают трудности.

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