В Украине в субботу кое-где снова будут грозы, в южных, центральных и восточных областях кое-где град и шквалы 15-20 м/с, а в западных и северных областях кое-где - сильные дожди. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Днем 30 июня в северных областях - грозы, кое-где град и шквалы 15-20 м/с, большинстве центральных областей и в Одесской области - сильный дождь.

В столице, по данным синоптиков, также ожидаются сильный дождь, гроза, кое-где шквалы 15-20 м/с, сообщили в КГГА.

В целом сегодня в Киеве будет облачно, ветер северо-западный, 7-12 м/с, температура днем ​​19-21°.

Напомним, непогода оставила без света около 390 городов и сел.

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