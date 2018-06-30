Миротворческая задача ООН – наиболее эффективный путь восстановления мира на Донбассе, заявил президент Украины Петр Порошенко. Порошенко: Ведение миротворческой миссии на Донбасс – тест на подлинность намерений Кремля Фото: EPA "Важная задача для восстановления мира – это развертывание международной миротворческой миссии под мандатом ООН на оккупированном Донбассе. Ведь другого, более эффективного пути, пока просто не существует", – заявил Порошенко.По словам президента, предложение касательно введения миссии на Донбассе является "путем к миру, и тест на подлинность намерений Кремля"."Если Москва хочет мира, то вот для них шанс продемонстрировать это всему миру", – добавил он. https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/1313565912111131 Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Переговоры об урегулировании конфликта проходят в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.Представители Украины, России, США, Германии и Франции ведут переговоры о размещении миротворцев на Донбассе с сентября 2017 года.Украинская сторона выступает за то, чтобы миротворцы взяли под контроль всю оккупированную территорию, включая неконтролируемый участок украинско-российской границы. Президент РФ Владимир Путин заявил, что миротворческие войска должны размещаться на линии соприкосновения сторон и "ни на каких других территориях" Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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