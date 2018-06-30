Президент США рассказал журналистам, о чем он намерен говорить с президентом России во время встречи 16 июля в Хельсинки.

Президент США Дональд Трамп рассказал журналистам, о чем он намерен говорить с президентом России Владимиром Путиным во время встречи, которая должна состояться 16 июля в Хельсинки.

Среди названных Трампом тем – конфликты в Украине и Сирии, а также вмешательство России в выборы президента США, сообщает Reuters.

«Мы будем говорить об Украине, мы будем говорить о Сирии. Мы будем говорить о выборах … мы не хотим, чтобы кто-то вмешивался в выборы», – заявил президент США журналистам на борту самолета, летящего в Нью-Джерси.

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