Австрийский суд рассматривал иск гражданина, который в документах безуспешно пытался указать свою принадлежность к третьему полу, и вынес решение в его пользу. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Властям Австрии нет необходимости менять существующее законодательство, поскольку закон четко не определяет, что в документах может быть указано только два пола Фото: ЕРА Соответствующее решение суд принял 29 июня. Конституционный суд рассматривал иск человека, который в документах безуспешно пытался указать свою принадлежность к третьему полу.Суд также указал, что властям Австрии нет необходимости менять существующее законодательство, поскольку закон четко не определяет, что в документах может быть указано только два пола – мужской или женский. Суд постановил, что для обозначения третьего пола могут использоваться слова "интер" или "открытый".В ноябре 2017 года австрийский суд поручил властям страны ввести понятие третьего пола при регистрации актов гражданского состояния. Аналогичное правило действует в Германии, отмечает агентство.В 2017 году указывать во всех документах третий пол разрешили в Канаде.Движение "Всі разом" сообщало в апреле 2017 года, что Минздрав включил третий пол в проект "Декларации о выборе врача по оказанию первичной медицинской помощи", но позже пункт "нет пола" убрали. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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