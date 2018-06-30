Выступая перед журналистами, глава Белого дома также отметил, что во время саммита он обсудит конфликты в Сирии и Украины и другие международные проблемы

"Я обсужу с ним (Путиным - ред.) Все. Мы будем говорить об Украине, о Сирии, о выборах ... мы не хотим, чтобы кто-нибудь вмешивался в выборы", - подчеркнул американский президент, сообщает Reuters.

Отвечая на вопрос, смогут Соединенные Штаты признать Крым частью России, Трамп сказал: "Посмотрим".

Он дал похожую ответ, когда его спросили, отменит он санкции против РФ.

"Мы увидим, что Россия будет делать", - подчеркнул он.

Перед этим, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Дональд Трамп на встрече в Хельсинки 16 июля обсудят "целый ряд очень непростых вопросов".

Напомним, что США и Россия подтвердили место и время проведения встречи лидеров стран: саммит состоится 16 июля в Хельсинки.

власть президента США работает над подготовкой встречи главы Белого дома с президентом России Владимиром Путиным, между главных вопросов которой, в том числе, будет ситуация в Украине.

Дональд Трамп выразил надежду, что встреча с Путиным будет "замечательной", а говоря о темах общения с Путиным, отметил: "Мир должен начать жить дружно".