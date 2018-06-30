Часть туристов, которые не могли вернуться в Украину из Туниса из-за проблем с туристическим оператором, вернулись на Родину. Об этом сообщил заместитель директора Департамента консульской службы МИД - начальник управления консульской деятельности Василий Кирилич в своем микроблоге в Twitter, передает

"Утром в Киев из Туниса вернулась часть украинских туристов. Принимаются меры по возвращению остальных украинцев", - отметил он.

Представитель МИД подчеркнул, что нужен системный регулятивный механизм предотвращения подобных ситуаций.

Напомним, украинские туристы не могли вернуться из Туниса домой.

После инцидента в Министерстве иностранных дел еще раз призвали украинцев тщательно планировать свои путешествия за границу и тщательно выбирать туроператора.

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