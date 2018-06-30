Одна из сотрудниц Специальной мониторинговой миссии разозлила украинцев празднованием дня рождения с луганскими террористами

Соответствующий пост разместила группа «Плюгавый суржик» в Twitter, передает со ссылкой на .

«Шо подарить сотруднице на день рожденья? ОБСЕшники луганской команды СММ подарили своей коллеге каракулевую шапку «кубанку» с кокардой казачьих НВФ. Теперь monitoring officer Дрыня Милфорд вышивает по офису OSCE_SMM а-ля вдова атамана», — говорится в сообщении.

Это стало причиной едких насмешек пользователей интернет-сети.

«Две дюжины тщательно отобранных профессионалов, прошедших огонь-воду наблюдателей СММ в упор не видят и не осознают грубейшее нарушение собственного кодекса поведения #CodeOfConduct. А еще выкладывают в Facebook, лайкают друг дружку. Искренне обижаются на шутки про слепоту», — написал один из юзеров.

«У них там своя атмосфера», «Особо не напрягаются и серьезно не вникаю», «На свадьбы местных моторолл приглашают регулярно, сытно и здорово», «клевая организация», «Это к Климкину. Он должен немедленно обратиться в с требованием уволить этих слоупоков», — подчеркивают они.

Напомним, в данный момент на Донбассе наблюдается сильнейшее обострение с начала года. О ситуации на линии фронта рассказал замглавы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг. По его словам, обострение началось еще в середине мая. С тех пор наблюдатели зафиксировали самое большое число нарушений режима тишины за этот год.

При этом Хуг отмечает, что давно заметили, что ситуация в зоне боевых действий циклична, и стороны конфликта могут ее контролировать по своему желанию.

«Но такие циклы вооруженного насилия мы уже наблюдали и раньше, что вновь подводит нас к выводу, что стороны обладают всеми возможностями управлять ситуацией на местах. Во время праздников и по таким случаям, как начало учебного года или сбор урожая, количество нарушений перемирия снижается, но потом вновь растет», — отмечает представитель .

Хуг уверен, что так будет продолжаться и дальше до тех пор, пока не будут выполнены основные пункты минских договоренностей.

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