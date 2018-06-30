Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал стороны конфликта в Сирии прекратить нападения на больницы и образовательные учреждения. Гутерриш глубоко встревожен наступательными операциями на юго-западе Сирии Фото: news.un.org "Генеральный секретарь ООН заявил сегодня, что глубоко встревожен наступательными операциями на юго-западе Сирии и их последствиями для гражданского населения. Он призвал немедленно прекратить военные операции. Генеральный секретарь напомнил, что юго-западный регион Сирии входит в сферу действия соглашения о деэскалации, достигнутого Иорданией, Россией и США", – сказано в заявлении Гуттериша.Генеральный секретарь ООН призвал все стороны конфликта обеспечивать защиту мирных граждан и объектов гражданской инфраструктуры, а также доступ к нуждающимся в помощи."Все участники конфликта должны немедленно прекратить нападения на больницы и образовательные учреждения и без промедления создать условия для возобновления безопасных трансграничных поставок гуманитарной помощи", – добавил Гутерриш. Отмечается, что сирийские правительственные силы ведут наступление с целью вернуть контроль над районами на юге страны в провинции Дараа. 29 июня наземные операции сопровождались обстрелами с воздуха. "Тысячи людей уже покинули свои дома, однако существуют опасения, что в результате дальнейшей эскалации боевых действий многие гражданские лица окажутся в западне между силами правительства и их союзниками, с одной стороны, и группами вооруженной оппозиции и ИГИЛ, с другой", – подчеркнул главный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн.По его словам, правительственные силы взяли под контроль ключевой город Бусра-аль-Харир, а также многие города в восточной части провинции Даръа, в том числе в районе Ладжат.В результате авиаударов в сирийской провинции Дераа погибло не менее 76 человек, заявила 28 июня Сирийская обсерватория по правам человека.21 июня агентство Reuters сообщало, что сирийские правительственные войска пошли в наступление на юго-западе Сирии, где находятся повстанцы. В результате этого около 12,5 тыс. мирных жителей покинули регион за два дня, информировала Сирийская обсерватория по правам человека.Война в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и боевики "Исламского государства". К конфликту в разное время присоединились вооруженные силы США, России, Турции и Ирана. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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