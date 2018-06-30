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Генсек ООН призвал все стороны конфликта обеспечить защиту мирных граждан в Сирии
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30.06.2018 09:43
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Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал стороны конфликта в Сирии
прекратить нападения на больницы и образовательные учреждения.
Гутерриш глубоко встревожен наступательными операциями на
юго-западе Сирии Фото: news.un.org "Генеральный секретарь ООН
заявил сегодня, что глубоко встревожен наступательными операциями
на юго-западе Сирии и их последствиями для гражданского населения.
Он призвал немедленно прекратить военные операции. Генеральный
секретарь напомнил, что юго-западный регион Сирии входит в сферу
действия соглашения о деэскалации, достигнутого Иорданией, Россией
и США", – сказано в заявлении Гуттериша.Генеральный секретарь
ООН призвал все стороны конфликта обеспечивать защиту мирных
граждан и объектов гражданской инфраструктуры, а также доступ к
нуждающимся в помощи."Все участники конфликта должны немедленно
прекратить нападения на больницы и образовательные учреждения и без
промедления создать условия для возобновления безопасных
трансграничных поставок гуманитарной помощи", – добавил
Гутерриш. Отмечается, что сирийские правительственные
силы ведут наступление с целью вернуть контроль над районами на юге
страны в провинции Дараа. 29 июня наземные операции сопровождались
обстрелами с воздуха. "Тысячи людей уже покинули свои дома,
однако существуют опасения, что в результате дальнейшей эскалации
боевых действий многие гражданские лица окажутся в западне между
силами правительства и их союзниками, с одной стороны, и группами
вооруженной оппозиции и ИГИЛ, с другой", – подчеркнул главный
комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн.По его словам,
правительственные силы взяли под контроль ключевой город
Бусра-аль-Харир, а также многие города в восточной части провинции
Даръа, в том числе в районе Ладжат.В результате авиаударов в
сирийской провинции Дераа погибло не менее 76 человек, заявила 28
июня Сирийская обсерватория по правам человека.21 июня
агентство Reuters сообщало, что сирийские
правительственные войска пошли в наступление на юго-западе Сирии,
где находятся повстанцы. В результате этого около 12,5 тыс. мирных
жителей покинули регион за два дня, информировала Сирийская
обсерватория по правам человека.Война в
Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях
участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные
исламисты, курды и боевики "Исламского государства". К конфликту в
разное время присоединились вооруженные
силы США, России, Турции и Ирана.
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