В КНДР заменили пропагандистские баннеры и плакаты, которые представляли США как империалистического агрессора, а Южную Корею и Японию называли союзниками Вашингтона. Пропаганда в Северной Корее теперь агитирует за экономическое развитие страны Фото: ЕРА Посетители КНДР сообщают, что в Пхеньяне и других городах страны баннеры и плакаты, обычно представлявшие США как империалистического агрессора с союзниками в Южной Корее и Японии, заменили на пропаганду экономического развития и межкорейского сближения.Ведущие газеты также изменили тональность, отреагировав на потепление отношений между Северной и Южной Кореей. Отмечается, что государственные СМИ и пропаганда имеют в КНДР огромное влияние, поскольку большинство жителей страны не имеют доступа к другой информации.Иностранные гиды рассказали, что вместо агрессивной риторики в Пхеньяне основное внимание уделяют позитивным сообщениям, в частности, подписанной на межкорейском саммите декларации. А из продажи изъяли открытки, плакаты и марки с северокорейскими ракетами, летящими на Вашингтон.Телевидение и газеты также почти в режиме реального времени сообщали о недавних поездках лидера КНДР Ким Чен Ына в Китай и Сингапур, хотя раньше распространение такой информации занимало несколько дней.С 2006 года Северная Корея произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических ракет. Против страны ввели санкции США, Евросоюз и ряд стран, ограничительные меры часто расширялись.В апреле 2018 года Ким Чен Ын объявил о прекращении ядерных и ракетных испытаний ради диалога с Южной Кореей и США. В подтверждение своих мирных намерений в КНДР демонтировали ядерный полигон Пунгери.12 июня в Сингапуре прошла встреча Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа. По итогам состоявшегося в этот же день американско-северокорейского саммита было подписано соглашение: Вашингтон пообещал предоставить КНДР гарантии безопасности, а Пхеньян подтвердил приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.Ким Чен Ын пообещал Трампу уничтожить космодром Сохэ, где Северная Корея тестировала ракетные двигатели. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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