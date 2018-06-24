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В Северной Корее начали пропагандировать экономическое развитие и межкорейское сближение
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24.06.2018 16:39
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В КНДР заменили пропагандистские баннеры и плакаты, которые
представляли США как империалистического агрессора, а Южную Корею и
Японию называли союзниками Вашингтона. Пропаганда в Северной Корее
теперь агитирует за экономическое развитие страны Фото: ЕРА
Посетители КНДР сообщают, что в Пхеньяне и других городах страны
баннеры и плакаты, обычно представлявшие США как
империалистического агрессора с союзниками в Южной Корее и Японии,
заменили на пропаганду экономического развития и межкорейского
сближения.Ведущие газеты также изменили тональность, отреагировав
на потепление отношений между Северной и Южной Кореей. Отмечается,
что государственные СМИ и пропаганда имеют в КНДР огромное влияние,
поскольку большинство жителей страны не имеют доступа к другой
информации.Иностранные гиды рассказали, что вместо агрессивной
риторики в Пхеньяне основное внимание уделяют позитивным
сообщениям, в частности, подписанной на межкорейском саммите
декларации. А из продажи изъяли открытки, плакаты и марки с
северокорейскими ракетами, летящими на Вашингтон.Телевидение и
газеты также почти в режиме реального времени сообщали о недавних
поездках лидера КНДР Ким Чен Ына в Китай и Сингапур, хотя
раньше распространение такой информации занимало несколько дней.С
2006 года Северная Корея произвела шесть
испытаний ядерного оружия и десятки запусков
баллистических ракет. Против страны ввели санкции США, Евросоюз и
ряд стран, ограничительные меры часто расширялись.В апреле 2018
года Ким Чен Ын объявил о прекращении ядерных и ракетных
испытаний ради диалога с Южной Кореей и США. В
подтверждение своих мирных намерений в КНДР демонтировали
ядерный полигон Пунгери.12 июня в Сингапуре прошла встреча Ким Чен
Ына и президента США Дональда Трампа. По итогам состоявшегося в
этот же день американско-северокорейского саммита было
подписано соглашение: Вашингтон пообещал предоставить КНДР
гарантии безопасности, а Пхеньян подтвердил приверженность полной
денуклеаризации Корейского полуострова.Ким Чен Ын пообещал
Трампу уничтожить космодром Сохэ, где Северная Корея
тестировала ракетные двигатели.
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