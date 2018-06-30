Посол Соединенных Штатов Америки в Эстонии Джеймс Д. Мелвилл-младший ушел с поста в связи с заявлениями президента США Дональда Трампа о европейских союзниках Америки. Об этом сообщает Foreign Policy .

"Посол США в Эстонии Джеймс Д. Мелвилл-младший объявил друзьям в пятницу, что он уходит в отставку из-за ряда противоречивых комментариев, которые президент Дональд Трамп сделал о союзниках США в Европе", - говорится в сообщении.

Мелвилла назначили послом Соединенных Штатов Америки в Эстонии в 2015 году. Сейчас он указал, что собирался вскоре уйти в отставке, однако "поведение и комментарии Трампа ускорили его решение".

"Для президента говорить, что ЕС был "настроен на то, чтобы воспользоваться Соединенными Штатами, чтобы напасть на наш копилку", или что "НАТО так же плохо, как НАФТА", не только действительно ошибочно, но и доказывает мне, что пришло время уходить", - подчеркнул он.

Как сообщал svodka.net ранее, президент Европейского Совета Дональд Туск направил лидерам стран-членов Евросоюза письмо и призвал готовиться к "худшим сценариям" в отношениях с США.

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