8 из которых - из тяжелого вооружения

"29 июня ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Враг проявлял активные боевые действия с применением гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На отдельных участках боевики использовали вооружение танков и минометы. Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ врагу ", - заявили в пресс-центре ООС.

"На Луганском направлении соперник обстрелял из танка защитников Новотошковское. Также под вражеским огнем из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов находились наши позиции в районе Крымского.

Вечером в районе Светлодарск дуги российские оккупационные войска провоцировали защитников Светлодарска, Новозвановка и Майского. Там соперник применял гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и вооружения БМП ", - говорится в отчете.

"В течение дня на Горловском направлении было горячее. Бои шли вокруг населенного пункта Луганское. Противник использовал гранатометы, стрелковое оружие и запрещенные минского договоренностям 82-мм минометы. Для принуждения оккупантов к прекращению огня наши защитники применяли имеющиеся огневые средства.

Также на этом направлении враг обстрелял из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов наши позиции у населенного пункта Новгородское ", - отметили в ООС.

На Донецком направлении боевики обстреливали из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия украинские позиции в районе населенных пунктов Марьинка, Пески, Авдеевка, Верхнеторецкое и Новомихайловка, в районе Невельского зафиксировали работу снайпера.

"В течение суток неспокойно было на Мариупольском направлении. Противник продолжал вести огонь по нашим позициям с применением оружия, которая должна быть отведена на определенные минского договоренностями расстояния.

Так, враг провоцировал защитников Бородинского и Гнутово огнем из минометов калибром 120 мм. Огневого воздействия также подверглись наши позиции в районе населенных пунктов Водяное, Лебединский, Павлополь и Широкино ", - отметили в пресс-центре.

"В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 2 раза открывали огонь по нашим позициям с подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе населенных пунктов Марьинка, что на Донецком направлении и Гнутово, что на Мариупольском направлении", - сообщили в ООС.

По уточненным данным разведки, 3 боевиков убиты, 2 ранены.