В неподконтрольной украинской власти Голубовке Луганской области оккупационные власти «приговорили» местного жителя к 5 месяцам и 27 дням ареста за «надругательство над флагом «ЛНР».

Об этом сообщают «Новости Донбасса» со ссылкой на «генпрокуратуру ЛНР».

Решение об аресте вынес оккупационный суд.

Как сообщается, 8 октября 2017 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вместе с несовершеннолетними лицами «умышленно повредил флагшток и сорвал флаг со здания Кировского горсуда, после чего они распорядились им по собственному усмотрению».

Также отмечается, что мужчина «полностью признал вину и раскаялся в содеянном».

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