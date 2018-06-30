В южных областях Украины по 2 июля включительно сохранится высокий уровень пожарной опасности. Об этом сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"29 июня - 2 июля в большинстве районов Херсонской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской областей - преимущественно чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - сообщили синоптики.

Добавим, как отмечаются спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.

Так, по данным спасателей, причиной масштабных возгораний в лесах, на торфяниках и на свалках обычно является следствие человеческой легкомысленности.

Напомним, в Херсонской области загорелось 170 га пшеничного поля.

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