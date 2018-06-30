В любовном гороскопе на субботу, 30 июня, астрологи посоветовали изменить негативные качества в себе, чтобы любимый человек взял с вас пример. Именно тогда всем станет легче жить, пишет со ссылкой на .

Овен

Не стоит сильно расстраиваться, если тот человек, на которого вы положили глаз, не обратил на вас должного внимания.

Телец

Вашему любимому человеку захочется ненадолго снять с себя розовые очки и посмотреть на вас непредвзятым, невлюбленным взглядом.

Близнецы

От того, как вы будете выглядеть, ваш успех разумеется будет зависеть, но зависимость, скорее только, окажется обратной.

Рак

Вы поймете, что все то, на что вы тратили всегда очень много сил и , на самом деле делается быстро, легко и даже с удовольствием.

Лев

Ваш любимый человек будет крайне безответственен. Даже если он дал вам честное слово что-то сделать – не сделает, даже и надейтесь.

Дева

Синоним слова "скупость" – "бережливость", а это, согласитесь, звучит уже не так грустно. Поэтому если вам покажется, что ваш любимый человек немного прижимист и ему следовало бы расстаться с большей суммой денег, попробуйте просто сменить название его действиям.

Весы

Ваш любимый человек покажется себя с лучшей стороны. Причем с настолько лучшей, что вы и думать забудете о том, что у него есть какие-то недостатки.

Скорпион

Вам придется убедиться еще раз в том, что строить отношения – это труд, причем часто неблагодарный.

Стрелец

Лучшее времяпровождение для Стрельцов - строить грандиозные планы на будущее в компании жена. Только не перестарайтесь - покупка замка в Нормандии в ближайшие полгода вам не грозит, сначала верните в банк кредит на покупку новой "Оки".

Козерог

В этот день звезды советуют вам обратить особое внимание на выражение глаз вашего любимого человека.

Водолей

У вас объявится неожиданный соперник, у которого будут вполне определенные виды на вашего любимого человека.

Рыбы

Звезды рекомендуют провести вечер за просмотром фильмов. Качество их не очень важно: главное – переживать все экранные страсти вместе.

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