Начальник управления консульской деятельности Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич сообщил, что сейчас решается вопрос по возвращению остальных украинцев из Туниса. С утра 28 июня около 300 туристов из Украины не могли вылететь из Туниса Фото: Monastir Habib Bourguiba International Airport / Facebook "Утром в Киев из Туниса вернулась часть украинских туристов. Принимаются меры по возвращению остальных украинцев", – отметил он.Кирилич также отметил, что в стран нужно разработать системный регулятивный механизм предотвращения подобных ситуаций. Зранку до Києва з Тунісу повернулася частина українських туристів. Вживаються заходи з повернення решти українців. Потрібний системний регулятивний механізм запобігання подібних ситуацій. — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 30 червня 2018 р. С утра 28 июня около 300 туристов из Украины не могли вылететь из Туниса. Часть из них находится в аэропорту Монастир, другую группу отвезли в гостиницу города Сус.Авиакомпания Bravo Airways и турфирма Oasis Travel обвиняют друг друга в невыполнении обязательств, что привело к задержкам с вылетами.Туристов посетил консул Украины в Тунисе. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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