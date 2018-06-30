|Часть украинских туристов, которые не смогли вернуться в Украину из Туниса, прибыла в Киев - МИД Украины
|30.06.2018 09:59
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Зранку до Києва з Тунісу повернулася частина українських туристів. Вживаються заходи з повернення решти українців. Потрібний системний регулятивний механізм запобігання подібних ситуацій.— Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 30 червня 2018 р.
С утра 28 июня около 300 туристов из Украины не могли вылететь из Туниса. Часть из них находится в аэропорту Монастир, другую группу отвезли в гостиницу города Сус.Авиакомпания Bravo Airways и турфирма Oasis Travel обвиняют друг друга в невыполнении обязательств, что привело к задержкам с вылетами.Туристов посетил консул Украины в Тунисе.
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