Сегодня на водоемах Украины из-за неблагоприятных погодных условий ожидается развитие дождевого паводка и подъем уровней воды. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает .

"В течение 30 июня в связи с ожидаемыми сильными и очень сильными дождями на реках бассейнов Днестра, Сяна, Прута и Серета (Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая области) вероятно формирование дождевых паводков с подъемами уровней воды на 0,5-1,5 м, на отдельных участках и в местах сужения русел до 2,0-2,5 м, возможен выход воды на пойму; интенсивного местного склонного стока; образование локальных селевых потоков, которые могут иметь опасные последствия", – отметили в ГСЧС, ссылаясь на данные Укргидрометцентра.

Кроме того, сегодня ожидается продолжение подъема уровней воды над уровнями. А также сегодня и завтра, 1 июля, на реках бассейна Днестра, а именно в Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой областях ожидается подъем уровней воды на 0,2-1,0 м над уровнями. При сильных дождях вероятно формирование значительного местного стока.

Что касается Закарпатья, то сегодня там ожидается повышение уровней воды на 0,3-1,0 м над уровнями 29 июня на 8:00, в пределах русел.

Напомним, что сегодня в Украине снова будут грозы.

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