"Наиболее острое сегодня вопрос для чернобыльцев"

"Наиболее острое сегодня вопрос для чернобыльцев, и надо учесть одну из главных проблем пенсионной реформы, очень малую прибавку к пенсии получили люди с большим трудовым стажем 35-45 лет, но малой заработной платой.

Мы работаем и президент обращался к правительству, и глава правительства это обещал, что все-таки вопрос большого срочного стажа и маленькой зарплаты должно быть перечислено ", - заявил вице-премьер-министр Павел Розенко в эфире" 5 канала ".

"И я знаю, что Минсоцполитики сейчас готовит соответствующие расчеты и предложения и, на мой взгляд, это вопрос очень болезненный. Но наша власть виновата в том, что люди тогда получали минимальную зарплату.

Но мы не можем пройти мимо этой проблемы и все-таки надо этот вопрос учесть и сделать для этих людей какую-то отдельную программу ", - добавил он.

Все зависит от ресурса, отметил Розенко.

"Если это больший ресурс - будет один вариант, если меньше - то другой", - сказал вице-премьер.

На вопрос ведущего, появится все-таки дополнительный ресурс на повышение пенсий, Розенко ответил: "Думаю, что да. Мы видим положительную динамику поступлений в Пенсионный фонд. Мы получили 3 млрд дополнительно в Пенсионный фонд по сравнению с тем, что планировали .

Также будет много зависеть от того, удастся повысить минимальную зарплату до 4200 грн. Все-таки это даст еще дополнительный ресурс в Пенсионный фонд Украины.

И вот, аккумулировав все эти ресурсы, я надеюсь, что в конце года мы будем иметь довольно денежных поступлений в Пенсионный фонд Украины, чтобы без инфляции, без увеличения дефицита в Пенсионном фонде все-таки сделать какие-то дополнительные пенсионные программы ".

Напомним, в Украине вступил в силу пенсионная реформа, которая предусматривает повышение необходимого стажа для выхода на пенсию до 25 лет в 2018 году и постепенное повышение до 35 лет в 2028 году.