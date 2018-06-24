Коханці-екстремали розмістилися просто на краю даху будинку.

У Львові на розі вулиць Січових стрільців та Гнатюка пара зайнялась сексом на даху одного з найвищого у центрі міста будинків.

Про це повідомили очевидці, які зняли пристрасті на відео. Запис оприлюднено на сторінці пабліку To Lwów, kuЯwa у Facebook.

"Ходите вулицями, голову навіть вгору не підіймаєте, а там така архітектура, і не лише. Нам тут підігнали одне цікаве ексклюзивне відео. Тож ось вам трішки екстремальної львівської любові на вершині одного з найвищих будинків у центрі міста, що на куті вулиць Січових Стрільців та Гнатюка. Звідти відкривається прекрасний вигляд на старий Львів, однак цій молодій парочці явно не до нього", - йдеться у підписі до відео.

Як зазначається, поза кадром залишилися ще яскравіші моменти, однак щойно коханці запримітили глядачів, дуже поспішно втекли.

Нагадаємо, раніше Гаряча поїздка: на Київщині сфотографували коханців, які займалися сексом у маршрутці Гаряча поїздка: на Київщині сфотографували коханців, які займалися сексом у маршрутці на Київщині сфотографували коханців, які займалися сексом у маршрутці. Під світлиною користувачі висловили різне ставлення до такої пригоди: від гумору до обурення.