Тот факт Украины с 1 июля действительно отказывается от копеек при расчетах наличкой не имеет никакого отношения к инфляции.

В ближайшие несколько лет Украине не грозит гиперинфляция, а практика отказа от мелких денег при расчетах широко применяется во всем мире и является необходимой при переходе на европейские стандарты. Об этом заявил экономический знаток Виталий Кузьмин, передает со ссылкой на .

"Данная практика существует во многих странах, и когда постепенно начинают отказываться от монет, как правило вводится практика заокругливания. Это не ноу-хау Украины", - отметил знаток.

Кузьмин высказал мнение, что данная практика не является сигналом начала инфляции в Украине.

"Я не думаю, что сейчас есть предпосылки для гиперинфляции. Кроме того, в ближайшие год-два гиперинфляции точно не будет", - заявил Кузьмин.

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