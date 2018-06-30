|Украинцев лишили мелочи: что будет с ценами
|30.06.2018 10:13
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Тот факт Украины с 1 июля действительно отказывается от копеек при расчетах наличкой не имеет никакого отношения к инфляции.
В ближайшие несколько лет Украине не грозит гиперинфляция, а практика отказа от мелких денег при расчетах широко применяется во всем мире и является необходимой при переходе на европейские стандарты. Об этом заявил экономический знаток Виталий Кузьмин, передает со ссылкой на .
"Данная практика существует во многих странах, и когда постепенно начинают отказываться от монет, как правило вводится практика заокругливания. Это не ноу-хау Украины", - отметил знаток.
Кузьмин высказал мнение, что данная практика не является сигналом начала инфляции в Украине.
"Я не думаю, что сейчас есть предпосылки для гиперинфляции. Кроме того, в ближайшие год-два гиперинфляции точно не будет", - заявил Кузьмин.