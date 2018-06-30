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Адвокат 2–3 июля выяснит, где находится Клих – правозащитница Щур
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30.06.2018 10:15
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По словам российской правозащитницы Татьяны Щур, в тюрьме 27 июня
сообщили, что украинца Станислава Клиха будут госпитализировать,
однако сейчас точно не известно, где находится арестант. 8 июня
Клих объявил голодовку Фото: radiosvoboda.org "26 июня у Станислава
был адвокат Роман Качанов из Екатеринбурга, который работает от
украинского консульства… Он рассказал, что Станислав находится в
очень плохом состоянии и сознание у него спутанное, и сотрудники
тюрьмы Роману сказали, что его будут госпитализировать в областную
психиатрическую больницу тюремную, которая находится в городе
Магнитогорске. И на следующий день звонила мама ему, Станиславу, и
ей уже в тюрьме сказали, что его там нет. Вот последние
сведения", – заявила Щур.Она добавила, что для Клиха
пригласили адвоката из Магнитогорска, который со 2 июля приступит к
розыску украинца в психиатрической клинике."Если он там есть,
он туда к нему будет пробиваться. По крайней мере возьмет
официальную информацию, есть там Станислав или нет… Но очень
большая степень вероятности, что он именно там", – продолжила
ЩурПо ее словам, согласно российскому законодательству, адвокат
может встретиться со своим клиентом где угодно, но "как правило,
чинятся большие препятствия, и адвокату приходится
настаивать"."Если адвокат настойчив… то он добьется. Роман же
Качанов добился, что он встречается со Станиславом не через стекло,
фотографировал его… Но я знаю случаи, что адвокатов не пускали в
психиатрическую клинику… Надеюсь, что все препятствия мы
преодолеем, потому что закон на нашей стороне. В
понедельник-вторник будет уже известно", – добавила
правозащитница.В мае 2016 года суд в Грозном (Чечня) приговорил
украинцев Клиха и Николая Карпюка, которые якобы участвовали в
Первой чеченской войне в 1995 году на стороне чеченских
повстанцев, к 20 и 22 с половиной годам лишения свободы
соответственно.В обвинительном заключении говорилось, что Карпюк
руководил отрядом "Викинг", сражавшимся против российской армии в
Чечне. Якобы его подчиненный Клих 22 года назад лично убил четырех
российских военных, а прежний премьер-министр Украины
Арсений Яценюк, входивший в отряд, стрелял по
россиянам из автомата Калашникова около 10 раз.Оба украинца
все обвинения категорически отрицают. По их словам, они никогда не
были в Чечне и не участвовали в боевых действиях.В декабре 2017
года Россия отказала в передаче Украине Клиха и Карпюка.8 июня
2018 года мать Клиха Тамара Клих сообщила, что он объявил
голодовку.26 июня уполномоченный Верховной Рады Украины по правам
человека Людмила Денисова сообщила, что Клих находится в
критическом состоянии.Мать Клиха Тамара заявила в эфире
телеканала "Прямий" 28 июня, что ее сына отправили в
психиатрическую больницу.
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