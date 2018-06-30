Возле оккупированной Горловки, где накануне погибли двое украинских бойцов, до сих пор не утихает стрельба. Разведка сообщает, что боевики в том бою понесли большие потери, следовательно жаждут мести.

Как сообщают журналисты агентства ТСН, враг ведет беспорядочную стрельбу из терриконов и провоцирует ответный огонь.

Время от времени к этому подключается тяжелый калибр. Перестрелки в этой местности происходят постоянно, на них даже отдельно внимания не обращают, если те не перерастают в ожесточенное сражение, как в четверг, когда боевики били из всех стволов, а вместе с минометным огнем и артналетом работал снайпер, который убил двух украинских бойцов.

«Первым ранили командира взвода, он упал. А через три секунды за ним упал и старший солдат», — рассказал и. о. командира батальйона Богдан Гудым.

Первым погиб Валерий Шишак – бойцы звали его по отчеству Казимировичем. С 1990-х он прошел несколько вооруженных конфликтов, на своей, украинской войне, был с первых дней. Войну он называл «глупой», потому что враг избегает вступать в ближний бой и кроет издалека артиллерией. Казимировичу было 57, и он точно знал, что военное дело – это его. Два года назад прошел курсы офицеров. Вместе с ним погиб Андрей Волос, старшему солдату было только 22 года. Дома его ждали родители и любимая.

Военные говорят, что удивить цель с одного выстрела сложно, а когда есть два попадания подряд – это может сделать только профессионал. За этот опасный снайперский огонь мстили оккупантам украинские бойцы со всех ближайших позиций. «Две боевых машины пехоты придавили противника. Мы их успокоили», — рассказал военнослужащий ВСУ «Грек». В том бою враг понес значительные потери – по данным разведки, 5 боевиков погибли, 8 были ранены. Это при том, что у украинских военных позиции менее выгодные, чем у противника, ведь боевики хорошо видят бойцов с терриконов и контролируют подходы к позициям. Неравные условия заставляют быть более бдительными и воевать с двойным рвением.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира