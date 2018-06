(function() { var w = window, d = document, protocol =/https/i.test(w.location.protocol) ? 'https:' : 'http:', aml = typeof admixerML !== 'undefined' ? admixerML : { }; aml.fn = aml.fn || []; aml.invPath = aml.invPath || (protocol + '//inv-nets.admixer.net/'); aml.cdnPath = aml.cdnPath || (protocol + '//cdn.admixer.net/'); if (!w.admixerML) { var lodash = document.createElement('script'); lodash.id = 'amlScript'; lodash.async = true; lodash.type = 'text/javascript'; lodash.src = aml.cdnPath + 'scripts3/loader2.js'; var node = d.getElementsByTagName('script')[0]; node.parentNode.insertBefore(lodash, node); w.admixerML = aml; } })(); var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-22026157-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); admixerML.fn.push(function() { admixerML.defineSlot({z: 'caaf8ac6-67ed-488d-b87c-12aca1092614', ph: 'admixer_caaf8ac667ed488db87c12aca1092614_zone_10389_sect_52_site_52', i: 'inv-nets'}); admixerML.singleRequest(); }); admixerML.fn.push(function() { admixerML.display('admixer_caaf8ac667ed488db87c12aca1092614_zone_10389_sect_52_site_52'); }); admixerML.fn.push(function() { admixerML.defineSlot({z: '4ff17246-e616-4725-994a-4e22de49f942', ph: 'admixer_4ff17246e6164725994a4e22de49f942_zone_15488_sect_52_site_52', i: 'inv-nets'}); admixerML.singleRequest(); }); admixerML.fn.push(function() { admixerML.display('admixer_4ff17246e6164725994a4e22de49f942_zone_15488_sect_52_site_52'); }); Регистрация | Вход | Facebook login USD: 27,46 -0,2815 EUR: 33,86 -0,6551 Об агентстве RSS Украинские Национальные Новости информационное агентство Осведомленность граждан объединяет страну суббота, 30 июня 2018 11:17 Украинские Национальные Новости Осведомленность граждан объединяет страну Главная

Эксклюзивные новости Украина будет настаивать на восстановлении памятника воинам УПА в Грушовичах - Вятрович На сегодня в ПГХ является более 11 млрд кубометров газа

Суббота, 30 июня 2018, 11:01 • Юлия Шрамко • 2490 Версия для печати Военные показали, как проводят учения на Донбассе на случай эскалации фотогалерея /* */ Украинские военнослужащие методично продолжают тактические учения на полигонах Донбасса. Фото тренировок обнародовала 93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр" в Facebook, передает "В частности, штурмовые группы отрабатывают взаимодействие с разведывательными подразделениями во время наступательных и рейдовых действий. Это может понадобится в случае радикального обострения ситуации на линии разграничения", - сообщили в бригаде. Как отметили военные, тактика активной обороны предполагает выявление направлений главного и вспомогательных ударов противника, нанесение ему ощутимые потерт, сохраняя при этом инициативу и свободу действий. "Иными словами, чтобы успешно обороняться, надо атаковать врага, а не служить ему в качестве мишени", - указали в бригаде. Указано, что бойцы прежде только отрабатывали технику боя на близкой дистанции, когда интенсивность стрелкового огня особенно высока. К тренировкам были задействованы и боевые машины, которые поддерживали пехотинцев огнем пушек по выявленным огневым точкам противника. Напомним, в СЦКК сообщили, что боевики скрыто сосредотачивают военную технику на Донбассе.



видео видео сводки новости июня унн как украинские Теги: мультимедиа