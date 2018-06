Рэпер Дрейк из Канады представил новый альбом под названием "Scorpion", на котором присутствует неизвестная композиция Майкла Джексона "Don't Matter to Me". Об этом сообщает The Daily Mail. В песне Дрейк поет и читает рэп параллельно голосу Майкла Джексона, который умер девять лет назад. Кроме того, в новом альбоме есть признание Дрейка в том, что у него есть незаконнорожденный сын по имени Адонис от девушки, которую он видел только два раза в жизни. Известно, что раньше голос Майкла Джексона уже звучал в посмертном дуэте с Джастином Тимберлейком. Соответствующая композиция "Love Never Felt So Good" вышла в 2014 году. Ее исполняли оба исполнителя. Как сообщал svodka.net ранее, в сети появился новый клип погибшего американского рэпера XXXTentacion на YouTube. Известно, что видео было снято еще при жизни 20-летнего музыканта, который был застрелен 18 июня в Майами. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



события украина что джексона майкла известно дрейк Теги: relax