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Журналистка из Казахстана судится с Госмиграционной службой Украины о предоставлении ей статуса политического беженца
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30.06.2018 10:31
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По словам журналистки Жанары Ахмет, Государственная миграционная
служба Украины не усматривает для нее угроз в Казахстане и
политических причин для предоставления ей статуса беженца. Ахмет
отпустили на поруки 22 ноября 2017 года Фото: Svitlana Zalishchuk /
Facebook "Сейчас я в статусе соискателя статуса беженца. Мы с
миграционной службой находимся в судах. Миграционная служба не
признает моей политической деятельности и считает, что по
политическим мотивам мне нельзя предоставить статус. Мы подали в
суд и проиграли первую инстанцию. Миграционная служба, во-первых,
не видит для меня угроз в Казахстане, во-вторых, не видит
политических мотивов", – сказала Ахмет.Журналистка бежала из
Казахстана в Украину в марте 2017 года и подала заявление о
предоставлении статуса беженца. На родине против нее открыто
несколько уголовных дел, которые, по ее мнению, являются
политически мотивированными.21 октября 2017 года
Ахмет задержали в Киеве. Как рассказал ее адвокат Владислав
Грищенко, журналистку задержали потому, что она пребывала в
международном розыске по линии Интерпола по запросу Казахстана.2
ноября Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения
для Ахмет в виде экстрадиционного ареста на два месяца.22
ноября Апелляционный суд Киева отпустил ее на поруки нардепа от
Блока Петра Порошенко Светланы Залищук
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