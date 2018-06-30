По словам журналистки Жанары Ахмет, Государственная миграционная служба Украины не усматривает для нее угроз в Казахстане и политических причин для предоставления ей статуса беженца. Ахмет отпустили на поруки 22 ноября 2017 года Фото: Svitlana Zalishchuk / Facebook "Сейчас я в статусе соискателя статуса беженца. Мы с миграционной службой находимся в судах. Миграционная служба не признает моей политической деятельности и считает, что по политическим мотивам мне нельзя предоставить статус. Мы подали в суд и проиграли первую инстанцию. Миграционная служба, во-первых, не видит для меня угроз в Казахстане, во-вторых, не видит политических мотивов", – сказала Ахмет.Журналистка бежала из Казахстана в Украину в марте 2017 года и подала заявление о предоставлении статуса беженца. На родине против нее открыто несколько уголовных дел, которые, по ее мнению, являются политически мотивированными.21 октября 2017 года Ахмет задержали в Киеве. Как рассказал ее адвокат Владислав Грищенко, журналистку задержали потому, что она пребывала в международном розыске по линии Интерпола по запросу Казахстана.2 ноября Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения для Ахмет в виде экстрадиционного ареста на два месяца.22 ноября Апелляционный суд Киева отпустил ее на поруки нардепа от Блока Петра Порошенко Светланы Залищук Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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