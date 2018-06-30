Непобедимый украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (8-0, 7 КО) завоевал титул интернационального чемпиона по версии WBF.

На вечере бокса, который проходил в ЮАР, 23-летний киевлянин в первом раунде победил техническим нокаутом Найф Дидье (6-4, 5 КО) из Республики Конго.

Наш соотечественник с первых секунд боя полностью доминировал в ринге. Влад уверенно работал левой рукой и уже на второй минуте потряс соперника мощным хуком. Сиренко удалось развить успех, серией ударов отправив конголезца в тяжелый нокдаун.

Дидье смог подняться, но бой продолжился только несколько секунд. Украинец просто ошеломил оппонента точными левыми боковыми, после чего рефери остановил бой.

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