На Ивановских островах возле города Энергодар порывы сильного ветра повалили дерево на женщину. Она получила сильные ранения. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области, передает .

"29 июня в 19:45 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в акватории Каховского водохранилища на Ивановских островах возле города Энергодар необходима помощь в спасении людей с острова", – говорится в сообщении.

Выяснилось, что местная семья решила отдохнуть на природе и отправилась на Ивановский остров. Но спустя некоторое время погода начала быстро меняться.

"Порывы сильного ветра повалили дерево на женщину, которая получила сильные ранения, и следовательно самостоятельно добраться до берега они не могут", – отметили в ГСЧС.

С помощью моторной лодки спасатели добрались до острова и с помощью спасательной веревки и бензопилы освободили верхнюю конечность женщины.

Спасенных 38-летнюю женщину и ее 15-летнюю дочь переправили до пляжа "Солнечный", где передали их медикам кареты скорой помощи.

Напомним, по меньшей мере 22 человека погибли в результате наводнения и оползней в Северном Вьетнаме.

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