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Часть туристов, которые не могли вылететь из Туниса, вернулись в Украину
30.06.2018 10:42
Часть туристов, которые не могли вылететь из Туниса, вернулись в Украину
"Принимаются меры по возвращению остальных украинский"
Часть украинских туристов, которые накануне не могли вылететь из Туниса, утром 30 июня вернулись в Украину.
Часть туристов, которые не могли вылететь из Туниса, вернулись в Украину Фото: Monastir Habib Bourguiba International Airport

"Утром в Киев из Туниса вернулась часть украинских туристов. Принимаются меры по возвращению остальных украинский. Нужен системный регулятивный механизм предотвращения подобных ситуаций", - сообщил начальник управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Василий Кирилич в Twitter.

Напомним, в аэропорту Монастир в Тунисе уже вторые сутки находится около 300 украинских туристов, которые не могут вылететь в Харьков.

Также, украинский консул встретился с туристами, которые вторые сутки не могут вылететь из Туниса в Украине.

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