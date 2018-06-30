"Принимаются меры по возвращению остальных украинский"

"Утром в Киев из Туниса вернулась часть украинских туристов. Принимаются меры по возвращению остальных украинский. Нужен системный регулятивный механизм предотвращения подобных ситуаций", - сообщил начальник управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Василий Кирилич в Twitter.

Напомним, в аэропорту Монастир в Тунисе уже вторые сутки находится около 300 украинских туристов, которые не могут вылететь в Харьков.

Также, украинский консул встретился с туристами, которые вторые сутки не могут вылететь из Туниса в Украине.