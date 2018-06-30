|Часть туристов, которые не могли вылететь из Туниса, вернулись в Украину
|30.06.2018 10:42
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"Принимаются меры по возвращению остальных украинский"Часть украинских туристов, которые накануне не могли вылететь из Туниса, утром 30 июня вернулись в Украину.
Фото: Monastir Habib Bourguiba International Airport
"Утром в Киев из Туниса вернулась часть украинских туристов. Принимаются меры по возвращению остальных украинский. Нужен системный регулятивный механизм предотвращения подобных ситуаций", - сообщил начальник управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Василий Кирилич в Twitter.
Напомним, в аэропорту Монастир в Тунисе уже вторые сутки находится около 300 украинских туристов, которые не могут вылететь в Харьков.
Также, украинский консул встретился с туристами, которые вторые сутки не могут вылететь из Туниса в Украине.
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