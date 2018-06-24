|Киркоров сбил с ног фанатку во время концерта
|24.06.2018 16:41
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В сети появилось видео о том, как король поп-музыки Филипп Киркоров сбил свою фанатку с ног и та упала просто на пол. Такое происшествие состоялось во время концерта певца в Тольятти.
Один из очевидцев инцидента запечатлел, как в момент прохода Киркорова между рядами зрителей к звезде подбежала поклонница. Женщина расставила руки, пытаясь обнять своего кумира, но в тот самый момент Филипп резко развернулся и задел фанатку рукой, даже не заметив ее. После удара женщина упала на пол.
После такой ситуации Киркоров не предложил свою помощь женщине, а продолжил движение в сторону сцены. Поклоннице творчества Филиппа помогли подняться на ноги зрители, находившиеся рядом.
Напомним, ранее сообщалось, что девушка с Ростова заявила, что ее отец — Филипп Киркоров!
Кроме того, была информация о том, что Филипп Киркоров оскорбил Заворотнюк.
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