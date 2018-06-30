Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий обратил внимание на странную аномалию с ростом президента России Владимира Путина.

Он прокомментировал на своей странице в снимок со встречи главы Кремля с советником президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном, которая состоялась 27 июня, передает

"Почти откалибровали. Вариант Путина на сегодняшней встрече с Джоном Болтоном (176 см) был "почти как настоящий" - в соответствии с официальным ростом кремлевского диктатора (172 см) плюс 5-7 см на каблук. Итог - Путин буквально чуточку выше Болтона", – написал он.

По словам Голобуцкого, вероятно, президент на официальных снимках выше всех, потому что это жесткая политика Кремля.

"Видимо, это жесткая политика Кремля: Путин всегда выше визави, сколько бы в том ни было роста! Исключения бывают, но редко - до Трампа дотянуть клона даже не пытались", – резюмировал он.















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