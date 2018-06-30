Если Москва хочет мира, то миротворческая задача на Донбассе является шансом продемонстрировать это всему миру. Об этом Президент Украины Петр Порошенко написал на своей странице в Facebook, передает

"Важная задача для восстановления мира - это развертывание многонациональной миротворческой миссии под мандатом ООН на оккупированном Донбассе", - отметил Глава государства.

Он убежден, что другого, более эффективного пути, пока просто не существует.

"Предложение по миссии на Донбассе - это и путь к миру, и тест на подлинность намерений Кремля. Если Москва хочет мира, то вот для них шанс продемонстрировать это всему миру", - добавил Президент.

Напомним, глава МИД Украины Павел Климкин недавно заявил, что прогресса в вопросе размещения миротворцев на Донбассе пока нет.

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