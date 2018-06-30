По словам президента Афганистана Ашрафа Гани, многие талибы хотели бы жить в мире с властями страны и прекратить войну. В 2001 году США вместе с союзниками начали в Афганистане операцию против "Талибана" Фото: ЕРА (архив) По словам Гани, "режим прекращения огня подошел к концу, и афганские силы могут начать операцию". Президент добавил, что прекращение огня, хотя и в одностороннем порядке, было позитивно воспринято населением Афганистана, однако правительство страны находилось в тупике. Гани также подчеркнул, что многие талибы хотели бы жить в мире с властями страны и прекратить войну.Перемирие, объявленное правительством Афганистана, действовало с 11 июня.9 июня "Талибан" объявил трехдневное перемирие, посвященное Ид-аль-Фитру – празднику по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан.В 2001 году США вместе с союзниками начали в Афганистане операцию против радикального исламистского движения "Талибан", поводом для которой послужили террористические атаки в Америке 11 сентября. В конце 2014 года из Афганистана вывели большинство иностранных войск.В августе 2017 года телеканал Fox News сообщил, что президент США Дональд Трамп подписал новую стра Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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