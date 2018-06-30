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Афганистан объявил о прекращении перемирия с талибами
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30.06.2018 10:47
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По словам президента Афганистана Ашрафа Гани, многие талибы хотели
бы жить в мире с властями страны и прекратить войну. В 2001 году
США вместе с союзниками начали в Афганистане операцию против
"Талибана" Фото: ЕРА (архив) По словам Гани, "режим прекращения
огня подошел к концу, и афганские силы могут начать операцию".
Президент добавил, что прекращение огня, хотя и в одностороннем
порядке, было позитивно воспринято населением Афганистана, однако
правительство страны находилось в тупике. Гани также подчеркнул,
что многие талибы хотели бы жить в мире с властями страны и
прекратить войну.Перемирие, объявленное правительством Афганистана,
действовало с 11 июня.9 июня "Талибан" объявил трехдневное
перемирие, посвященное Ид-аль-Фитру – празднику по случаю
окончания священного для мусульман месяца Рамадан.В 2001 году США
вместе с союзниками начали в Афганистане операцию
против радикального исламистского движения "Талибан", поводом
для которой послужили террористические атаки в Америке 11
сентября. В конце 2014 года из Афганистана вывели большинство
иностранных войск.В августе 2017 года телеканал Fox News сообщил,
что президент США Дональд Трамп подписал новую стра
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