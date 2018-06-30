В столичном аэропорту «Киев» им. Игоря Сикорского («Жуляны») из-за непогоды были отменены большинство рейсов.

Отмечается, что люди пока не знают, смогут ли вылететь в ближайшее время, пишет издание Обозреватель.

«Пока все ожидают… У людей срываются интерконтинентальные рейсы», — рассказал он.

Как известно, в Украине в последнее время вспыхнуло несколько громких скандалов с туроператорами.

В частности, около 300 украинских туристов два дня не могли вылететь из аэропорта Монастир в Тунисе. Пассажиры утверждают, что авиакомпания Bravo Airways и туроператор Oasis Travel, в лице принимающей компании Insight Holidays не выполняют своих обязательств по возвращению граждан Украины домой.

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