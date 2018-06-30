Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона посетил все три игры сборной Аргентины в групповом турнире чемпионата мира 2018 в России. В Международной федерации футбола призвали аргентинца вести себя скромнее. Этот материал можно прочитать и на украинском языке После последней игры сборной Аргентины на ЧМ Марадона попал в больницу Фото: EPA По данным издания, в организации недовольны тем, как аргентинец вел себя на матчах группового этапа. Марадона посетил все три игры сборной Аргентины в групповом турнире. После одной из них он попал в больницу.По информации Daily Mail, бывшая звезда сборной Аргентины Диего Марадона получает деньги за посещение матчей ЧМ в России в рамках одной из программ ФИФА.Следующую игру аргентинцы проведут 30 июня – в 1/8 финала они встретятся с командой Франции. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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