Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона посетил все три
игры сборной Аргентины в групповом турнире чемпионата мира 2018 в
России. В Международной федерации футбола призвали аргентинца вести
себя скромнее. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
После последней игры сборной Аргентины на ЧМ Марадона попал в
больницу Фото: EPA По данным издания, в организации недовольны тем,
как аргентинец вел себя на матчах группового этапа. Марадона
посетил все три игры сборной Аргентины в групповом турнире. После
одной из них он попал в больницу.По информации Daily Mail,
бывшая звезда сборной Аргентины Диего Марадона получает деньги за
посещение матчей ЧМ в России в рамках одной из программ
ФИФА.Следующую игру аргентинцы проведут 30 июня – в 1/8
финала они встретятся с командой Франции.
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