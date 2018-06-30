Государственный департамент Соединенных Штатов Америки распространил заявление, в котором говорится о том, что строительство газопровода "Северный поток-2" усугубит зависимость Европы от энергоресурсов Российской Федерации. Об этом сообщается на сайте Государственного департамента.

"На минувшей неделе американские официальные лица подчеркивали, что США активно выступают против прокладки по инициативе России газопровода "Северный поток-2" и второй нитки "Турецкого потока", что усугубит зависимость Европы от российских энергоресурсов", - говорится в заявлении.

Также в Соединенных Штатах Америки поддали критике строительство газопровода, который напрямую свяжет Германию и Российскую Федерацию, и второй нитки "Турецкого потока" для транзита газа в Европу.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, представители Министерства экономики и энергетики Германии не подтвердили информацию о том, что Берлин получил предварительные гарантии нераспространения санкций Соединенных Штатов Америки против Российской Федерации на проект газопровода "Северный поток-2".

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